У Сирії вчора загинули восьмеро турецьких військових

Ще 13 бійців були поранені

Четвер став найкривавішим днем для турецької армії за час військової операції на півночі Сирії в регіоні Афрін, населеному курдами.

Вісім турецьких військових загинули та ще 13 отримали поранення.

Про втрати військове командування Туреччини оголосило у двох заявах, повідомляє "ВВС Україна".

"П'ятеро "героїчних побратимів загинули як мученики, а семеро були поранені", - наголошувалося в першій заяві.

У другій заяві турецьке командування повідомило про загибель ще трьох військових і поранення шістьох.

Жодну інформацію про обставини загибелі турецькі військові не розповіли, але приватне агентство Dogan повідомило, що бійці курдських сил самооборони YPG використали підземні тунелі та влаштували засідку для нападу на турецьких спецпризначенців у районі Келтепе.

Турецький гелікоптер, який був надісланий, щоб врятувати поранених, обстріляли і екіпаж мусив повернутися назад.

Як відомо, 20 січня Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" в районі міста Афрін на півночі Сирії. Генштаб Туреччини у четвер, 1 лютого, заявив про знищення 19 об’єктів забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" (РПК) на півночі Іраку. У ході авіаудару загинуло 49 курдських бійців.

Турецька влада називає представників курдської самооборони YPG відгалуженням Робітничої партії Курдистану(РПК), яку Анкара та чимало західних країн визнають терористичною організацією. YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК.

За час військової операції тисячі мешканців Афріна змушені були залишити свої будинки. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про загибель 141 цивільного внаслідок турецької операції "Оливкова гілка".

Водночас в іншій частині Сирії, біля Дамаска авіація та артилерія армії Башара Асада продовжують обстрілювати район Східна Гута. З 18 лютого тут загинули 580 людей. 393 тисячі мешканців району відчувають нестачу їжі та медикаментів.

Нагадаємо, минулого місяця сирійські курди і уряд Дамаска досягли угоди про те, що сирійська армія увійде в регіон Афрін, щоб допомогти відбити турецький наступ.