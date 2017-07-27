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У Сирії війська звільнили від бойовиків ІДІЛ половину Ракки

Коли військові щільніше оточують ісламістів, вони здійснюють більше нападів смертників
Підтримувані США сили сирійської опозиції звільнили від бойовиків "Ісламської держави" частину Ракки, що вважається столицею бойовиків.
У Сирії війська звільнили від бойовиків ІДІЛ половину Ракки Фото:reuters

За словами речниці Сирійських демократичних сил Нісрін Абдулли, підрозділи коаліції і бійці сирійських демократичних сил тепер контролюють близько 45% міста.

Вона додала, що прорив в північну частину міста ускладнився через велику кількість закладеної бойовиками вибухівки,  повідомляє Associated Press.

Речниця пояснила, що коли військові щільніше оточують ісламістів, вони здійснюють більше нападів смертників.

"Вони також використовують цивільних осіб як людських щитів, і це також уповільнює натиск", - додала Абдулла.

Агентство зазначає, що відвоювання сирійською опозицією Ракки буде величезною втратою для екстремістської групи, яка раніше цього місяця втратила іракське місто Мосул.

Нагадаємо, 20 липня сили Іраку заявили про відновлення контролю над селищем Імам Гарбі, що на південь від вже звільненого від бойовиків "Ісламської держави" Мосула.

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27 07 2017 17:12
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