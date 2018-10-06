У Сирії внаслідок авіаудару по дитячій лікарні загинули 17 мирних жителів

У сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаудару загинули 17 мирних жителів.

Anadolu зазначає, що авіація режиму Башара Асада в неділю, 10 червня, завдала ударів по населених пунктах Біннеш, Тефтеназ і Ариха, а також Рам Хамдан і Бені.

Так, удар було нанесено по будівлі дитячої лікарні в Тефтеназі, де загинули 5 осіб, у тому числі троє дітей. У цілому в Тефтеназі вбито 13 осіб. В Арихі загинули 2 людини, в Біннеші і Рам Хамдані по одній.

Зараз триває розбір завалів.

Нагадаємо, що у ніч на 8 червня авіація Росії завдала масштабного удару по утримуваній сирійськими повстанцями провінції Ідліб, що призвело до загибелі 44 людей.

Північно-Західний регіон Ідліба залишається найбільшим районом Сирії в руках повстанців, які воюють з урядом Дамаска.

В останні роки десятки тисяч бойовиків і мирних жителів втекли туди з районів країни, які армія режиму Башара Асада відбила з допомогою Росії та Ірану.