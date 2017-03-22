У Сирії внаслідок авіаудару по школі загинули 33 людини

За даними правозахисників, авіаудару могли завдати літаки міжнародної коаліції на чолі зі США

Щонайменше 33 людини загинули в результаті авіаудару, завданого в понеділок, 20 березня, по школі, яка служила притулком для вимушених переселенців поблизу утримуваного бойовиками "Ісламської держави" сирійського міста Ракки.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на правозахисну організацію "Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини" (SOHR).

За даними правозахисників, авіаудару могли завдати літаки міжнародної коаліції на чолі зі США.

17 березня внаслідок авіаудару невпізнаних військових літаків на мечеть в селі Аль-Джина в околицях сирійського Алеппо загинули щонайменше 42 людини і ще декілька десятків отримали поранення. Авіаналіт стався в той момент, коли місцеві жителі зібралися в мечеті для вечірньої молитви.

Зазначимо, Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман пригрозив знищити сирійські комплекси протиповітряної оборони після того, як вони обстріляли зенітними ракетами літаки ВПС Ізраїлю, які виконували завдання в повітряному просторі Сирії.