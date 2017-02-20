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У Сирії загинули четверо російських військових через вибух фугасу, - ОНОВЛЕНО

Інцидент стався в чотирьох кілометрах від селища Тияс
У Сирії в результаті підриву радіокерованого фугасу загинули чотири військових радника Російської Федерації.
У Сирії загинули четверо російських військових через вибух фугасу, - ОНОВЛЕНО Фото: abaca / H. Ubeyd

"В результаті підриву четверо військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення. За їх життя борються військові медики", - повідомляє видання "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.

Як зазначає видання, інцидент стався в провінції Хомс.

Колона сирійських військ, в якій був автомобіль з російськими військовими радниками, випливала з району аеродрому Тияс в центральній Сирії в напрямку міста Хомс.

"Після того як автомобіль, в якому перебували російські військовослужбовці, проїхав близько 4 км, під ним спрацював радіокерований заряд", - повідомляють в Міноборони РФ.

Оновлення. "Комерсант" повідомляє, що військові загинули ще 16 лютого, а 20 лютого одного з них - 31-річного старшого лейтенанта Вадима Магамурова - поховали в Єкатеринбурзі. Його двоюрідний брат повідомив, що Вадим Магамуров брав участь в бойових діях на території Донецької області.

Нагадаємо, Міноборони Росії приступило до скорочення угруповання в Сирії за дорученням російського президента Володимира Путіна.

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20 02 2017 15:50
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