У Сирії збили російський літак Су-25, пілот загинув
Про це повідомило BBC з посиланням на організацію "Syrian Observatory for Human Rights".
Пілот літака катапультувався, однак на інформаційних ресурсах повстанців з'явилося повідомлення про його загибель, інформує дослідницька група Conflict Intelligence Team.
Згодом Міноборони РФ підтвердило, що в Сирії був збитий російський літак Су-25 і що пілот загинув, пише "Інтерфакс".
Повстанці з угрупування "Джейш ен-Наср" поширили відеозапис падіння літака.
Нагадаємо, Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011 року триває громадянська війна. Офіційна мета операції – допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом; при цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які терористичними не визнані, і цивільних.
У грудні 2017 року президент Росії Володимир Путін втретє оголосив про виведення з Сирії основної частини контингенту у зв'язку з виконанням поставлених завдань.
За час російської операції в Сирії загинули, за офіційними даними, понад 40 російських військовослужбовців.
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