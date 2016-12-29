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У Сирії знову обстріляли посольство Росії

У відомстві назвали це спробою "екстремістів зірвати перемир'я
У середу, 12 жовтня, у столиці Сирії – Дамаску – з району Джобар вдруге за цей місяць обстріляли Посольство Росії.
У Сирії знову обстріляли посольство Росії Фото:24tv.ua

У другій половині дня 29 грудня на територію посольства Росії в Дамаску потрапила міна, - повідомляє прес-служба російського МЗС.

За даними відомства, міна була "випущена з району, контрольованого бойовиками в передмісті Дамаска".

"Її вибух завдав незначного матеріального збитку. Постраждалих немає", – додали в МЗС.

У відомстві назвали це спробою "екстремістів зірвати зусилля щодо забезпечення режиму припинення бойових дій" на території Сирії.

Як відомо, у середу посольство Росії в Сирії обстрілювали двічі.

Відзначимо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що уряд Сирії і опозиція підписали договір про припинення вогню.

Нагадаємо, вчора Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідера Башара Асада залишити при владі принаймні ще кілька років.

Раніше Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. За планами цих держав, громадянська війна має завершитись 29 грудня.

 

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