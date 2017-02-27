У Сирії знищили заступника ватажка "Аль-Каїди"
Нищівний удар завдав безпілотник, який належав США. Про це повідомляє Al Masdar News.
Вбивство Абу Хайр аль-Масрі може виявитися серйозним ударом для терористичного угруповання. На даний момент немає інформації про те, хто замінить убитого лідера.
Довідка: "Аль-Каїда" - одна з найбільших ультрарадикальних міжнародних терористичних організацій ваххабітського напряму ісламу. Створена в 1988 році. Після виведення радянських військ з Афганістану "Аль-Каїда" почала боротьбу проти США, країн так званого "західного світу" та їх прихильників в ісламських країнах. Метою організації є повалення світських режимів в ісламських країнах, створення "Великого ісламського халіфату".
Нагадаємо, у листопаді минулого року в результаті нанесених ВПС США авіаударів у Сирії поблизу міста Сармада вбито одного із ватажків місцевого підрозділу міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Афган аль-Масрі.
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