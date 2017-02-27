У Сирії знищили заступника ватажка "Аль-Каїди"

На даний момент немає інформації про те, хто замінить убитого лідера

У сирійській провінції Ідліб унаслідок удару безпілотника був убитий заступник лідера "Аль-Каїди" Абу Хайр аль-Масрі.

Нищівний удар завдав безпілотник, який належав США. Про це повідомляє Al Masdar News.

Вбивство Абу Хайр аль-Масрі може виявитися серйозним ударом для терористичного угруповання. На даний момент немає інформації про те, хто замінить убитого лідера.

Довідка: "Аль-Каїда" - одна з найбільших ультрарадикальних міжнародних терористичних організацій ваххабітського напряму ісламу. Створена в 1988 році. Після виведення радянських військ з Афганістану "Аль-Каїда" почала боротьбу проти США, країн так званого "західного світу" та їх прихильників в ісламських країнах. Метою організації є повалення світських режимів в ісламських країнах, створення "Великого ісламського халіфату".

Нагадаємо, у листопаді минулого року в результаті нанесених ВПС США авіаударів у Сирії поблизу міста Сармада вбито одного із ватажків місцевого підрозділу міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Афган аль-Масрі.