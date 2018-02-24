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У сирійській Гуті за сім днів бомбардувань загинули 505 осіб, понад 100 з них – діти

Під час ударів у суботу загинули 29 людей
Внаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.
У сирійській Гуті за сім днів бомбардувань загинули 505 осіб, понад 100 з них – діти Фото: AFP

Спостерігачі провели повторну оцінку кількості загиблих у суботу після того, як під завалами були знайдені тіла загиблих і після того як померли декілька постраждалих під час бомбардувань.

Серед загиблих – 123 дитини, повідомляє Le Figaro з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

"За сім днів було вбито 505 мирних жителів, в тому числі 123 дітей" - сказав директор Сирійської обсерваторії Рамі Абдель Рахман.

Під час ударів у суботу загинули 29 людей.

Нагадаємо, що голосування Ради безпеки ООН щодо негайного встановлення перемир'я у Сирії відклали через провал переговорів щодо тексту відповідної резолюції з Росією.

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24 02 2018 16:58
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