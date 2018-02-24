CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок бомбардування силами режиму Башара Асада сирійської Східної Гути протягом семи днів загинули понад 500 цивільних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У сирійській Гуті за сім днів бомбардувань загинули 505 осіб, понад 100 з них – діти
Під час ударів у суботу загинули 29 людей
Фото: AFP
Спостерігачі провели повторну оцінку кількості загиблих у суботу після того, як під завалами були знайдені тіла загиблих і після того як померли декілька постраждалих під час бомбардувань.
Серед загиблих – 123 дитини, повідомляє Le Figaro з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.
"За сім днів було вбито 505 мирних жителів, в тому числі 123 дітей" - сказав директор Сирійської обсерваторії Рамі Абдель Рахман.
Під час ударів у суботу загинули 29 людей.
Нагадаємо, що голосування Ради безпеки ООН щодо негайного встановлення перемир'я у Сирії відклали через провал переговорів щодо тексту відповідної резолюції з Росією.
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