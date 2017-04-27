У сирійській провінції Ідліб від авіаударів загинули 19 осіб
"19 осіб були вбиті сьогодні. Хан-Шейхун, Маарет Аль-Нумаан, Джіср-Еш-Шугур та інші території були мішенню, можливо, російських та сирійських літаків з самого ранку", - заявив місцевий чиновник Сирійської цивільної оборони Хамід, повідомляє Al Jazeera.
"У передмісті Маарет Аль-Нумаан лікарня Аль-Джамі потрапила під авіаудар", - додав він.
Внаслідок авіаударів по лікарні Аль-Джамі загинули щонайменше три пацієнти, 4 поранено.
За даними базованого у Британії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, від авіаударів, завданих ймовірно російськими літаками, у провінції Ідліб загинули щонайменше 16 осіб, серед яких семеро дітей.
Нагадаємо, що в результаті авіаудару по лікарні в районі Кефер Техарім і по селу Дувейле в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 15 мирних жителів, ще вісім отримали поранення.
У неділю, 23 квітня, по підконтрольному повстанцям Ідлібі на півночі Сирії було нанесено авіаудар по тимчасовому госпіталю.
Раніше в ООН попереджають, що воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.
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