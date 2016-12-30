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У сирійській провінції ісламісти влаштували сутички

В Дамаску та Ідлібі з півночі не чути звуків від артобстрілів, авіаударів чи бойових зіткнень
На всій території Сирії 30 грудня набрало чинності перемир'я за посередництва Росії й Туреччини, попри повідомлення про окремі сутички.
У сирійській провінції ісламісти влаштували сутички Фото: Reuters

Вранці 30 грудня були зафіксовані бої в центральній провінції Хама, а саме атаки ісламістських угруповань на сили сирійського режиму.

"Запеклі зіткнення між двома сторонами змусили сили режиму відійти з пагорба біля Махарда", - повідомив представник Сирійського центру, інформує AFP.

Він зазначив, що невеликі групи повстанців і збройних лоялістів прагнуть порушити перемир'я, бо це покладе край їхній присутності.

За інформацією агентства, в Дамаску та Ідлібі з півночі не чути звуків від артобстрілів, авіаударів чи бойових зіткнень.

Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.

Раніше Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.

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30 12 2016 11:58
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