У сирійському місті Ідліб винищувачі знищили останній госпіталь

Чи це були російські бомбардувальники чи уряду Башара Асада – наразі невідомо

По підконтрольному повстанцям Ідлібі на півночі Сирії було нанесено авіаудар по тимчасовому госпіталю.

Унаслідок авіаудару поранення отримали 5 медиків, повідомляє "Радіо "Свобода" з посиланням на агентство AFP.

Під завалами залишаються ще 4 людини. Медичний заклад був останнім госпіталем у провінції.

Чи це були російські бомбардувальники чи уряду Башара Асада – наразі невідомо. Та німецький журналіст Джуліан Рьопке повідомляє, що удар наніс російський літак СУ-34. Про це він написав у своєму Twitter.

Нагадаємо, в ООН попереджають, що воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.

Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.