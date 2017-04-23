У сирійському місті Ідліб винищувачі знищили останній госпіталь
Унаслідок авіаудару поранення отримали 5 медиків, повідомляє "Радіо "Свобода" з посиланням на агентство AFP.
#Syrie : photos du sauvetage après les #bombarmements samedi dans un hopital à #Idlib pic.twitter.com/1OEJJzVQWO— CGTN Français (@CGTNFrancais) 23 апреля 2017 г.
Під завалами залишаються ще 4 людини. Медичний заклад був останнім госпіталем у провінції.
Чи це були російські бомбардувальники чи уряду Башара Асада – наразі невідомо. Та німецький журналіст Джуліан Рьопке повідомляє, що удар наніс російський літак СУ-34. Про це він написав у своєму Twitter.
Нагадаємо, в ООН попереджають, що воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.
Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
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