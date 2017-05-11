CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько ста людей загинули і десятки отримали поранення в результаті вибуху в таборі для біженців на північ від міста Дейр-ез-Зор в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У таборі для біженців в Сирії стався вибух: близько ста людей загинули
Бойовик ІДІЛ підірвав замінований автомобіль
Фото: EPA / UPG
Бойовик терористичного угрупування "Ісламська держава" у суботу, 4 листопада, підірвав замінований автомобіль в таборі для біженців, повідомляє DW з посиланням на інформаційне агентство SANA і сирійську опозиційну організацію "Наглядовий центр з прав людини" (SOHR).
Точне число загиблих і постраждалих наразі невідоме.
Нагадаємо, що сирійська урядова армія та її союзники відбили у бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" останній великий оплот - місто Дейр-ез-Зор.
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05 11 2017 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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