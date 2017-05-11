У таборі для біженців в Сирії стався вибух: близько ста людей загинули Бойовик ІДІЛ підірвав замінований автомобіль

Близько ста людей загинули і десятки отримали поранення в результаті вибуху в таборі для біженців на північ від міста Дейр-ез-Зор в Сирії.

Фото: EPA / UPG

Бойовик терористичного угрупування "Ісламська держава" у суботу, 4 листопада, підірвав замінований автомобіль в таборі для біженців, повідомляє DW з посиланням на інформаційне агентство SANA і сирійську опозиційну організацію "Наглядовий центр з прав людини" (SOHR). Точне число загиблих і постраждалих наразі невідоме. Нагадаємо, що сирійська урядова армія та її союзники відбили у бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" останній великий оплот - місто Дейр-ез-Зор.

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