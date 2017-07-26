У таборі на Львівщині отруїлись дев'ятеро дітей

У Львівській області в таборі "Білий орел" отруїлися 11 людей.

О 21:05 25 липня з табору "Білий орел" в с. Фійна у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з попереднім діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовані 11 осіб, з них 9 дітей.

"Стан постраждалих: 6 осіб (діти) - легкого ступеня тяжкості, 5 осіб (з них 3 дітей) середнього ступеня тяжкості. Перелік осіб уточнюється", - йдеться в повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

Нагадаємо, що 20 липня в Бердянську Запорізької області з табору госпіталізовано 30 дітей з харчовим отруєнням. Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко, дитячий оздоровчий санаторій "Блакитний" в Бердянську, на території якого створили імпровізований табір і де отруїлися діти, працював незаконно.