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У Таїланді батько-одинак прийшов на шкільне свято у сукні, аби його сини відсвяткували День матері

Панутхай самостійно виховує двох синів, бо його дружина залишила сім’ю
У Таїланді батько-одинак Чатчай Панутхай прийшов на шкільне свято у сукні, аби його сини змогли відсвяткувати День матері разом зі своїми однокласниками.
У Таїланді батько-одинак прийшов на шкільне свято у сукні, аби його сини відсвяткували День матері Фото: facebook.com/kornpat.sukhom

Панутхай самостійно виховує двох синів, бо його дружина залишила сім’ю та переїхала до Європи, повідомляє Buzzfeed News.

Напередодні Дня матері, який в Таїланді святкують 12 серпня, у школі влаштували святкову церемонію. За традицією, діти повинні стати на коліна перед матір’ю.

Батько не хотів, аби його сини почували себе обділеними та забутими цього дня, тому одягнув рожеву сукню і став "матір’ю".

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14 08 2018 19:12
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