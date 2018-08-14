CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Таїланді батько-одинак Чатчай Панутхай прийшов на шкільне свято у сукні, аби його сини змогли відсвяткувати День матері разом зі своїми однокласниками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Таїланді батько-одинак прийшов на шкільне свято у сукні, аби його сини відсвяткували День матері
Панутхай самостійно виховує двох синів, бо його дружина залишила сім’ю
Фото: facebook.com/kornpat.sukhom
Панутхай самостійно виховує двох синів, бо його дружина залишила сім’ю та переїхала до Європи, повідомляє Buzzfeed News.
Напередодні Дня матері, який в Таїланді святкують 12 серпня, у школі влаштували святкову церемонію. За традицією, діти повинні стати на коліна перед матір’ю.
Батько не хотів, аби його сини почували себе обділеними та забутими цього дня, тому одягнув рожеву сукню і став "матір’ю".
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