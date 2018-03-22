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У Таїланді близько 20 людей загинули в результаті ДТП

Автобус з'їхав з дороги і перекинувся
У результаті ДТП з автобусом на північному сході Таїланду загинули 19 людей та 35 поранені.
У Таїланді близько 20 людей загинули в результаті ДТП Фото: sputnik.kg

"Двоповерховий автобус, що перевозив пасажирів додому в Саконнакхон з прогулянки по Чантабурі, зіткнувся з вантажівкою на звивистій дорозі Накхон Ратчасима в середу ввечері", - йдеться в повідомленні Bangkok Post.

У результаті зіткнення автобус з'їхав з дороги і перекинувся, вантажівка врізалася в дерево.

Водій автобуса вижив і буде допитаний.

Нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на філіппінському острові Міндоро 19 людей загинули й 25 постраждали.

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22 03 2018 08:59
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