CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті ДТП з автобусом на північному сході Таїланду загинули 19 людей та 35 поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Таїланді близько 20 людей загинули в результаті ДТП
Автобус з'їхав з дороги і перекинувся
Фото: sputnik.kg
"Двоповерховий автобус, що перевозив пасажирів додому в Саконнакхон з прогулянки по Чантабурі, зіткнувся з вантажівкою на звивистій дорозі Накхон Ратчасима в середу ввечері", - йдеться в повідомленні Bangkok Post.
У результаті зіткнення автобус з'їхав з дороги і перекинувся, вантажівка врізалася в дерево.
Водій автобуса вижив і буде допитаний.
Нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на філіппінському острові Міндоро 19 людей загинули й 25 постраждали.
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22 03 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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