У Таїланді близько 20 людей загинули в результаті ДТП

Автобус з'їхав з дороги і перекинувся

У результаті ДТП з автобусом на північному сході Таїланду загинули 19 людей та 35 поранені.

"Двоповерховий автобус, що перевозив пасажирів додому в Саконнакхон з прогулянки по Чантабурі, зіткнувся з вантажівкою на звивистій дорозі Накхон Ратчасима в середу ввечері", - йдеться в повідомленні Bangkok Post.

У результаті зіткнення автобус з'їхав з дороги і перекинувся, вантажівка врізалася в дерево.

Водій автобуса вижив і буде допитаний.

Нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на філіппінському острові Міндоро 19 людей загинули й 25 постраждали.