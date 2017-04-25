Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Таїланді чоловік в прямому ефірі на Facebook вбив дочку і покінчив з собою

Причиною вчинку чоловіка слідчі назвали проблеми в сім'ї
Громадянин Таїланду під час прямого ефіру на Facebook вбив власну дочку і покінчив життя самогубством.
У Таїланді чоловік в прямому ефірі на Facebook вбив дочку і покінчив з собою Фото: reuters.com

Соцмережа видалила запис і попросила у родини чоловіка вибачення у зв'язку з "огидним" інцидентом, повідомляє ВВС.

Як повідомляє тайська поліція, 21-річний чоловік перебував у занедбаному готелі на острові Пхукет. Його родичі побачили трансляцію і повідомили в поліцію, проте наряди прибули на місце занадто пізно, щоб врятувати чоловіка чи його дочку.

Причиною вчинку чоловіка слідчі назвали проблеми в сім'ї. У вівторок родичі забрали з лікарні тіла чоловіка і доньки.

Перед тим як запис трансляції вилучили, він встиг розійтися по соцмережах і потрапити в ЗМІ. Протягом декількох годин соцмережа видалила відеозапис і попросила вибачення.

"Це жахливий інцидент і ми співчуваємо родині жертви. На Facebook абсолютно точно немає місця таким матеріалам, цей матеріал видалено", - говорилося в заяві адміністрації соцмережі.

Ролик завантажили і на YouTube, проте співробітники ВВС повідомили про це адміністрації сайту і через декілька хвилин ролик був видалений. Його встигли подивитися близько двох тисяч осіб.

Нагадаємо, що в центрі міста Фресно (Каліфорнія, США) озброєний темношкірий на прізвисько Чорний Ісус убив трьох людей і ще одного поранив.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2017 21:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.