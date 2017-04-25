У Таїланді чоловік в прямому ефірі на Facebook вбив дочку і покінчив з собою
Соцмережа видалила запис і попросила у родини чоловіка вибачення у зв'язку з "огидним" інцидентом, повідомляє ВВС.
Як повідомляє тайська поліція, 21-річний чоловік перебував у занедбаному готелі на острові Пхукет. Його родичі побачили трансляцію і повідомили в поліцію, проте наряди прибули на місце занадто пізно, щоб врятувати чоловіка чи його дочку.
Причиною вчинку чоловіка слідчі назвали проблеми в сім'ї. У вівторок родичі забрали з лікарні тіла чоловіка і доньки.
Перед тим як запис трансляції вилучили, він встиг розійтися по соцмережах і потрапити в ЗМІ. Протягом декількох годин соцмережа видалила відеозапис і попросила вибачення.
"Це жахливий інцидент і ми співчуваємо родині жертви. На Facebook абсолютно точно немає місця таким матеріалам, цей матеріал видалено", - говорилося в заяві адміністрації соцмережі.
Ролик завантажили і на YouTube, проте співробітники ВВС повідомили про це адміністрації сайту і через декілька хвилин ролик був видалений. Його встигли подивитися близько двох тисяч осіб.
Нагадаємо, що в центрі міста Фресно (Каліфорнія, США) озброєний темношкірий на прізвисько Чорний Ісус убив трьох людей і ще одного поранив.
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