У Таїланді чоловік в прямому ефірі на Facebook вбив дочку і покінчив з собою

Громадянин Таїланду під час прямого ефіру на Facebook вбив власну дочку і покінчив життя самогубством.

Соцмережа видалила запис і попросила у родини чоловіка вибачення у зв'язку з "огидним" інцидентом, повідомляє ВВС.

Як повідомляє тайська поліція, 21-річний чоловік перебував у занедбаному готелі на острові Пхукет. Його родичі побачили трансляцію і повідомили в поліцію, проте наряди прибули на місце занадто пізно, щоб врятувати чоловіка чи його дочку.

Причиною вчинку чоловіка слідчі назвали проблеми в сім'ї. У вівторок родичі забрали з лікарні тіла чоловіка і доньки.

Перед тим як запис трансляції вилучили, він встиг розійтися по соцмережах і потрапити в ЗМІ. Протягом декількох годин соцмережа видалила відеозапис і попросила вибачення.

"Це жахливий інцидент і ми співчуваємо родині жертви. На Facebook абсолютно точно немає місця таким матеріалам, цей матеріал видалено", - говорилося в заяві адміністрації соцмережі.

Ролик завантажили і на YouTube, проте співробітники ВВС повідомили про це адміністрації сайту і через декілька хвилин ролик був видалений. Його встигли подивитися близько двох тисяч осіб.

Нагадаємо, що в центрі міста Фресно (Каліфорнія, США) озброєний темношкірий на прізвисько Чорний Ісус убив трьох людей і ще одного поранив.