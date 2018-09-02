У Таїланді чоловік застрелився після того, як загубив виграшні лотерейні білети
Про це пише Mirror.
Переможець лотереї застрелив себе після того, як зрозумів, що не може відшукати білетів, які гарантували йому виграш.
42-річний Джіраут Понгфан дізнався про виграш у лотерею понад $ 1 млн у листопаді 2017 року. Він покликав друзів та рідних, щоб відсвяткувати перемогу.
"Але на наступний день він прокинувся і побачив, що виграшні квитки зникли", - пише Mirror.
Після втрати семи виграшних квитків Понгфан впав у депресію, чоловік перестав спілкуватись з друзями та ходити на роботу.
У кінці січня його знайшли застреленим у себе вдома, він залишив передсмертну записку, у якій попросив не тривожити його родину.
Правоохоронці почали розслідування.
Як повідомляв iPress.ua, у грудні чоловік напав із самурайським мечем на людей у японському святилищі Сінто в Токіо, після чого вчинив самогубство.
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