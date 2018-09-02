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У Таїланді чоловік застрелився після того, як загубив виграшні лотерейні білети

Понгфан впав у депресію, перестав спілкуватись з друзями та ходити на роботу
Житель Таїланду вчинив самогубство після того, як загубив виграшні лотерейні білети на суму $ 1 млн 327 тис.
У Таїланді чоловік застрелився після того, як загубив виграшні лотерейні білети Фото: cnn.com

Про це пише Mirror.

Переможець лотереї застрелив себе після того, як зрозумів, що не може відшукати білетів, які гарантували йому виграш.

42-річний Джіраут Понгфан дізнався про виграш у лотерею понад $ 1 млн у листопаді 2017 року. Він покликав друзів та рідних, щоб відсвяткувати перемогу.

"Але на наступний день він прокинувся і побачив, що виграшні квитки зникли", - пише Mirror.

Після втрати семи виграшних квитків Понгфан впав у депресію, чоловік перестав спілкуватись з друзями та ходити на роботу.

У кінці січня його знайшли застреленим у себе вдома, він залишив передсмертну записку, у якій попросив не тривожити його родину.

Правоохоронці почали розслідування.

Як повідомляв iPress.ua, у грудні чоловік напав із самурайським мечем на людей у японському святилищі Сінто в Токіо, після чого вчинив самогубство.

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09 02 2018 17:18
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