У Таїланді на поверхню з печери підняли перших хлопчиків

Врятовані діти прямують у польовий госпіталь, розташований біля входу в печеру, де вони проходять медичне обстеження

За словами тайських військових, які беруть участь у рятувальній операції, щонайменше четверо хлопчиків з групи підлітків, які два тижні провели в затопленій печері на півночі Таїланду, підняті рятувальниками на поверхню.

Рятувальна операція триває, очікується, що в найближчі години на поверхню будуть підняті і інші хлопчики, інформує BBC.

Операцію було вирішено прискорити у зв'язку з небезпекою затоплення печери, де перебувають підлітки.

Рятувальники також говорять, що операція може завершитися швидше, ніж очікувалося, оскільки рівень води в печері знизився. Спочатку очікувалося, що операція займе близько 11 годин.

Як повідомляє з Таїланду працює в Бангкоку журналіст Флоріан Вітульскі, в печері з хлопчиками знаходиться австралійський лікар, який вирішив розпочати рятувальну операцію з найслабших дітей, так як зараз умови для порятунку найбільш сприятливі.



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В цілому аквалангістам належить вивести на поверхню 12 підлітків з їх тренером.

Вік хлопчиків - від 11 до 16 років. Деякі з них, як повідомляється, майже не вміють плавати. Перед початком операції всю групу навчили користування аквалангом.

Хлопчиків виводять з печери по одному. За словами фахівців, на шляху з печери дітям не потрібно буде під водою робити будь-яких самостійних дій: їх виводять надзвичайно досвідчені дайвери, і дітям потрібно лише тримати себе в руках і не панікувати.

Проте, за словами експертів, операція пов'язана з великим ризиком.

Операція відбувається поетапно: виводити підлітків припадає невеликими групами, маршрут проходить в повній темряві і частково під водою.

Рятувальники не можуть з точністю сказати, скільки часу знадобиться на те, щоб вивести з печери всіх дітей.

Нагадаємо, що сьогодні влада Таїланду розпочала операцію для порятунку 12 дітей та їх футбольного тренера, які вже більше двох тижнів перебувають у затопленій печері.

2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

Дайвер з України Всеволод Коробов також бере участь у рятувальній операції в Таїланді.

Зараз тайці працюють в кількох напрямах, аби врятувати дітей. Обговорюється варіант навчити їх пірнати. Якщо не посиляться дощі, туди відправлять інструкторів, які будуть навчати хлопців. Вони можуть залишити печеру з маскою для пірнання та регулятором. Виводити їх зможуть по одному – одна дитина плюс рятувальник, або одна дитина плюс два рятувальники.

Вони також намагаються пробурити альтернативні проходи до сухої кімнати, де перебувають діти. На гору закидають рейнджерів і рятувальників, вони обстежують кожну щілину. Туди закинули вертольотами бульдозери, розчистили майданчик, завезли бурові апарати.

Аби забезпечити дітей харчами, рятувальники зверху за течією через всі доступні тріщини, якісь підводні річки закидають плавучі пакети, в яких знаходяться енергетичні гелі, глюкоза, різні харчові продукти.

Паралельно тайці відкачують воду. Розуміючи, що цього недостатньо, рятувальники спробували відвести воду з розташованого поруч водоспаду, щоб вона не потрапляла в печеру. Вони почали осушувати джерела й озера внизу, трохи нижче цієї печери, аби воді з печери було куди йти. Біля печери зараз велика кількість техніки, яка постійно працює.

Нещодавно, загинув колишній військовий водолаз, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати дітей. За словами губернатора, завдання дайвера полягало в тому, щоб доставити дітям кисень, але йому не вистачило на зворотному шляху.