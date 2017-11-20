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У Таїланді через обвалення каруселі постраждали 15 осіб

Повідомляється, що всіх постраждалих госпіталізовано
У південному передмісті Бангкока впала карусель у вигляді восьминога, в результаті чого постраждали близько 15 осіб.
У Таїланді через обвалення каруселі постраждали 15 осіб Фото: bangkokpost.com

"Інцидент стався в неділю (19 листопада) о 21:00. Відразу після запуску каруселі від неї відірвалися дві візки з пасажирами, а сама конструкція різко зупинилася і зиркнула", – повідомляє газета Bangkok Post.

Відзначається, що атракціон вміщував близько 40 осіб. Всі постраждалі були госпіталізовані. Поліція на місці події допитала оператора і власника атракціону. За попередніми даними, аварія сталася через несправність гідравлічної системи каруселі.

Раніше, десятеро людей дістали поранень в результаті падіння атракціону "Вежа Адреналіну" у парку розваг в турецькому місті Конья.
 
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20 11 2017 10:37
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