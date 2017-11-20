CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ південному передмісті Бангкока впала карусель у вигляді восьминога, в результаті чого постраждали близько 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Таїланді через обвалення каруселі постраждали 15 осіб
Повідомляється, що всіх постраждалих госпіталізовано
Фото: bangkokpost.com
"Інцидент стався в неділю (19 листопада) о 21:00. Відразу після запуску каруселі від неї відірвалися дві візки з пасажирами, а сама конструкція різко зупинилася і зиркнула", – повідомляє газета Bangkok Post.
Відзначається, що атракціон вміщував близько 40 осіб. Всі постраждалі були госпіталізовані. Поліція на місці події допитала оператора і власника атракціону. За попередніми даними, аварія сталася через несправність гідравлічної системи каруселі.
Раніше, десятеро людей дістали поранень в результаті падіння атракціону "Вежа Адреналіну" у парку розваг в турецькому місті Конья.
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20 11 2017 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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