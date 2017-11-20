У Таїланді через обвалення каруселі постраждали 15 осіб

У південному передмісті Бангкока впала карусель у вигляді восьминога, в результаті чого постраждали близько 15 осіб.

"Інцидент стався в неділю (19 листопада) о 21:00. Відразу після запуску каруселі від неї відірвалися дві візки з пасажирами, а сама конструкція різко зупинилася і зиркнула", – повідомляє газета Bangkok Post.

Відзначається, що атракціон вміщував близько 40 осіб. Всі постраждалі були госпіталізовані. Поліція на місці події допитала оператора і власника атракціону. За попередніми даними, аварія сталася через несправність гідравлічної системи каруселі.