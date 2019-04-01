CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Таїланду оголосила про найвищу готовності в окрузі Пак Пхананг через наближення тропічного шторму Пабук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Таїланді оголосили найвищу готовність через тропічний шторм, йде евакуація
Ураган набирає швидкість
Фото: gettyimages.com
Потужний ураган набирає швидкість, повідомляє Bangkok Post.
У головному притулку в муніципалітеті поселили тисячу евакуйованих. Для розміщення більшої кількості людей підготували будівлі районних шкіл.
З прибережних районів, на які має обрушитися ураган в першу чергу, в безпечні місця евакуювали близько 30 тисяч осіб.
У Таїланді закриті низка аеропортів, скасовані десятки авіарейсів.
Раніше МЗС України попередило співвітчизників, які перебувають в Таїланді або планують поїздку, про тропічний шторм.
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04 01 2019 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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