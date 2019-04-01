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У Таїланді оголосили найвищу готовність через тропічний шторм, йде евакуація

Ураган набирає швидкість
Влада Таїланду оголосила про найвищу готовності в окрузі Пак Пхананг через наближення тропічного шторму Пабук.
У Таїланді оголосили найвищу готовність через тропічний шторм, йде евакуація Фото: gettyimages.com

Потужний ураган набирає швидкість, повідомляє Bangkok Post.

У головному притулку в муніципалітеті поселили тисячу евакуйованих. Для розміщення більшої кількості людей підготували будівлі районних шкіл.

З прибережних районів, на які має обрушитися ураган в першу чергу, в безпечні місця евакуювали близько 30 тисяч осіб. 

У Таїланді закриті низка аеропортів, скасовані десятки авіарейсів.

Раніше МЗС України попередило співвітчизників, які перебувають в Таїланді або планують поїздку, про тропічний шторм.

 
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04 01 2019 12:53
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