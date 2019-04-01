У Таїланді оголосили найвищу готовність через тропічний шторм, йде евакуація

Влада Таїланду оголосила про найвищу готовності в окрузі Пак Пхананг через наближення тропічного шторму Пабук.

Потужний ураган набирає швидкість, повідомляє Bangkok Post.

У головному притулку в муніципалітеті поселили тисячу евакуйованих. Для розміщення більшої кількості людей підготували будівлі районних шкіл.

З прибережних районів, на які має обрушитися ураган в першу чергу, в безпечні місця евакуювали близько 30 тисяч осіб.

У Таїланді закриті низка аеропортів, скасовані десятки авіарейсів.

Раніше МЗС України попередило співвітчизників, які перебувають в Таїланді або планують поїздку, про тропічний шторм.