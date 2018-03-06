Чорний дельфін, який проковтнув 80 пластикових пакетів помер у Таїланді
Через сміття загальною масою 8 кілограмів тварина не могла ковтати та перетравлювати їжу, повідомляє ВВС.
Дельфіна знайшли на березі каналу На-Тап 28 травня. Протягом кількох днів його намагалися врятувати, підтримували на плаву за допомогою лодок та встановили намет для захисту від сонця. Однак, удень 1 червня тварина померла.
Фото: AFP/THAIWHALES
За словами біолога-океанографа Тона Тамронгнавасавата, дельфін не зміг вижити, адже не мав змоги їсти.
Чорні дельфіни або гринди можуть важити до трьох тон та досягати у довжину близько 8 метрів. Вони мають дружелюбний характер та мешкають у зграях.
ВВС зазначає, що Таїланд споживає дуже багато поліетиленових пакетів. У травні 2018 влада країни оголосила про плани запровадити додатковий податок на пакети. Учені вважають, що пакети щороку призводять до смерті сотень тварин та риб в океані.
Нагадаємо, що ООН опублікувала доповідь, у якій йдеться про те, що кількість біологічних видів у світі значно скоротиться вже до 2050 року. Головна проблема для біорізноманіття – зміна клімату.
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