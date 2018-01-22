У Таїланді троє людей стали жертвами вибуху на місцевму ринку
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки.
Відзначається, що зловмисники заклали бомбу в мотоциклі, який припаркували поруч з ринком.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.
At least 3 people killed and 9 injured in a suspected motorcycle bomb blast at a morning market in Tambon Sateng of Muang Yala district, Yala province this morning. #Thailand #DeepSouth pic.twitter.com/1xZB7tTwCJ— ThaiPBS English (@ThaiPBSEnglish) 22 січня 2018 р.
Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Згодом ВВС з посиланням на поліцію Кабула поінформувала про те, що серед загиблих унаслідок теракту упізнано дев'ятьох громадян України.
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