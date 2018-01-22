У Таїланді троє людей стали жертвами вибуху на місцевму ринку

У провінції Яла на півдні Таїланду на продуктовому ринку стався вибух, у результаті загинули щонайменше троє людей, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки.

Відзначається, що зловмисники заклали бомбу в мотоциклі, який припаркували поруч з ринком.