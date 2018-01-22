Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Таїланді троє людей стали жертвами вибуху на місцевму ринку

Зловмисники заклали бомбу в мотоциклі
У провінції Яла на півдні Таїланду на продуктовому ринку стався вибух, у результаті загинули щонайменше троє людей, ще 18 отримали поранення.
У Таїланді троє людей стали жертвами вибуху на місцевму ринку Фото: ЕРА

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника державної сили безпеки.

Відзначається, що зловмисники заклали бомбу в мотоциклі, який припаркували поруч з ринком.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

 

 

 

Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Згодом ВВС з посиланням на поліцію Кабула поінформувала про те, що серед загиблих унаслідок теракту упізнано дев'ятьох громадян України.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 01 2018 08:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.