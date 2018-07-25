У Таїланді врятовані з затопленої печери футболісти 9 днів житимуть як ченці
Цей символічний жест покликаний вшанувати пам`ять загиблого дайвера та подякувати рятівникам. Команда, одягнена в білий одяг, розпочала церемонію з тихої молитви та запалювання свічок. Після цього, монахи остригли хлопців наголо та облили водою зі срібних ваз. 9 днів вони житимуть як ченці — у молитвах та медитаціях, повідомляє CNN.
Один з учасників команди є християнином, тому він долучиться до служінь у місцевій церкві.
Як повідомлялося, історію про порятунок дітей із затопленої печери у Таїланді хочуть екранізувати вже шість студій.
Нагадаємо, 10 липня з печери в Таїланді були евакуйовані всі 12 підлітків і тренер команди.
Як відомо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.
6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон.
Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. За словами голови штабу рятувальної операції Наронгсака Осоттанаконі, в дальній район печери, де знаходилися діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. Чотирьох дітей вдалося евакуювати на поверхню.
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