У Таїланді врятовані з затопленої печери футболісти 9 днів житимуть як ченці

Футбольна команда та тренер, яких врятували з затепленої печери у Таїланді, тимчасово стануть учнями буддистських ченців.

Цей символічний жест покликаний вшанувати пам`ять загиблого дайвера та подякувати рятівникам. Команда, одягнена в білий одяг, розпочала церемонію з тихої молитви та запалювання свічок. Після цього, монахи остригли хлопців наголо та облили водою зі срібних ваз. 9 днів вони житимуть як ченці — у молитвах та медитаціях, повідомляє CNN.

Один з учасників команди є християнином, тому він долучиться до служінь у місцевій церкві.

Як повідомлялося, історію про порятунок дітей із затопленої печери у Таїланді хочуть екранізувати вже шість студій.

Нагадаємо, 10 липня з печери в Таїланді були евакуйовані всі 12 підлітків і тренер команди.

Як відомо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон.