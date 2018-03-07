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У Таїланді врятували дітей, які заблукали у печері, - ВІДЕО

Дитяча футбольна команда зникла 23 червня під час екскурсії
У Таїланді виявлено живими всіх 12 підлітків, які провели дев'ять днів у печерах разом із тренером місцевої дитячої футбольної команди.
У Таїланді врятували дітей, які заблукали у печері, - ВІДЕО

Губернатор провінції, де зникли діти, повідомив про вдале завершення пошукової операції, інформує ВВС.

Пошуки ускладнювалися затяжними дощами, що затопили печери. У зв'язку із цим, до операції залучили аквалангістів.

Дітей знайшли британські водолази, які розповіли постраждалим, що ті пробули під землею десять днів і що їх скоро врятують.

Зараз із печер відкачують воду. Найближчим часом до підлітків і тренера вирушать водолази і лікарі, щоб з'ясувати, чи готові вони спробувати вибратися з печери.

Група підлітків 11-16 років і їхній 25-річний тренер зникли 23 червня в печерному комплексі Тхам Луанг, куди вони вирушили на екскурсію.

Понад тисяча людей, включно з армією, поліцією, волонтерами і фахівцями з різних країн, брали участь у рятувальній операції.

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03 07 2018 08:41
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