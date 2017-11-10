У Таїланді заборонили курити на пляжах
Порушникам закону загрожуватиме до року ув'язнення. Обмеження стосуватиметься 20 пляжів країни, зокрема і популярного з-поміж туристів острова Пхукет, інформує BBC.
Заборону вирішили впровадити після того, як Департамент морських та прибережних ресурсів країни повідомив, що в піску знайшли десятки тисяч сигарет.
В установі заявили, що знайдені недопалки становлять третину всього зібраного сміття.
Керівник департаменту Джатупорн Бурупат заявив, що екологічна група зібрала до 138 тисяч недопалків уздовж 2,5 км пляжу Патонг на Пхукеті.
Бурупат додав, що паління буде заборонене на пляжах, але неподалік будуть створені спеціальні для паління місця, у яких курці зможуть викинути недопалки "у спеціальні контейнери".
Штраф за порушення заборони передбачатиме рік в'язниці або грошове стягнення у розмірі до 100 тисяч батів, (близько $3 тис.).
Нагадаємо, що американець Ендрю Хол поділився у Мережі моторошними фото наслідків вибуху електронної сигарети у нього в роті.
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