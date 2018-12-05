У Тбілісі тривають масові заворушення через масштабну спецоперацію проти наркоторговців у нічних клубах
Спецоперація проти наркоторговців була проведена у двох нічних клубах Тбілісі, повідомляє прес-служба МВС Грузії.
"Міністерство внутрішніх справ Грузії протягом трьох місяців вело інтенсивні оперативно-розшукові та слідчі заходи розташованих у Тбілісі клубах Basiani і Galeri з метою виявлення фактів реалізації наркотичних засобів. В цих клубах 12 травня 2018 року на основі судового рішення були проведені відповідні слідчі заходи. Затримано вісім реалізаторів наркотиків", - йдеться в заяві.
За даними телеканалу Rustavi 2, обшуки в нічних клубах спровокували заворушення на вулицях міста. Городяни попрямували до будівлі парламенту на проспекті Руставелі, де сталися зіткнення між протестуючими і поліцією. Кілька людей були затримані. До місця події підтягнули додаткові сили правоохоронних органів.
Всі фото: 1tv.ge
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