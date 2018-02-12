НОВИНИВ Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятеро громадян України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Тбілісі затримано п'ятьох українців, - ЗМІ
Серед затриманих колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні "Донбас" Лука Чхетія
Фото: uk.wikipedia.org
Серед затриманих колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні "Донбас" Лука Чхетія. Його батько Серго Чхетфя розповів журналістам, що його син збирався брати участь в акції протесту, запланованій на сьогодні в Тбілісі, повідомляє "Руставі 2".
Повідомляється, що затримані прибули в Тбілісі і поселилися в готелі "Альянс" 27 листопада. В готелі журналістам розповіли, що у всіх затриманих були українські паспорти.
В МВС Грузії інформацію поки не коментували.
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02 12 2018 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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