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У Тбілісі затримано п'ятьох українців, - ЗМІ

Серед затриманих колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні "Донбас" Лука Чхетія
В Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятеро громадян України.
У Тбілісі затримано п Фото: uk.wikipedia.org

Серед затриманих колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні "Донбас" Лука Чхетія. Його батько Серго Чхетфя розповів журналістам, що його син збирався брати участь в акції протесту, запланованій на сьогодні в Тбілісі,  повідомляє "Руставі 2".

Повідомляється, що затримані прибули в Тбілісі і поселилися в готелі "Альянс" 27 листопада. В готелі журналістам розповіли, що у всіх затриманих були українські паспорти. 

В МВС Грузії інформацію поки не коментували.

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02 12 2018 11:25
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