У Тбілісі затримано п'ятьох українців, - ЗМІ

В Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятеро громадян України.

Серед затриманих колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні "Донбас" Лука Чхетія. Його батько Серго Чхетфя розповів журналістам, що його син збирався брати участь в акції протесту, запланованій на сьогодні в Тбілісі, повідомляє "Руставі 2".

Повідомляється, що затримані прибули в Тбілісі і поселилися в готелі "Альянс" 27 листопада. В готелі журналістам розповіли, що у всіх затриманих були українські паспорти.

В МВС Грузії інформацію поки не коментували.