У темряві, але #безвас: після блекауту соцмережі Молдови запустили флешмоб

Після масштабного відключення електроенергії в Молдові, спричиненої ракетними атаками рф на Україну, у соціальних мережах запустили флешмоб із хештегом #безвас.

Таким чином інтернет-користувачі висловили солідарність із Україною та протест проти агресії росії, пише молдавський портал Newsmaker.

"У темряві, але #безвас. У наших дітей та онуків має бути інше майбутнє! І ми боротимемося за їхнє нормальне життя в цивілізованому світі", – написала у фейсбуці в.о. гендиректора компанії TRACOM Аурелія Салікова.

"Чотири години, а електрики досі немає. Але все нормально, ми тримаємось, тому що Україна тримається і тому що #безвас", – написала громадська активістка Констанца Доготару.