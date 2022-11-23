ПОЛІТИКА НОВИНИПісля масштабного відключення електроенергії в Молдові, спричиненої ракетними атаками рф на Україну, у соціальних мережах запустили флешмоб із хештегом #безвас.
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У темряві, але #безвас: після блекауту соцмережі Молдови запустили флешмоб
молдова флешмоб
Таким чином інтернет-користувачі висловили солідарність із Україною та протест проти агресії росії, пише молдавський портал Newsmaker.
"У темряві, але #безвас. У наших дітей та онуків має бути інше майбутнє! І ми боротимемося за їхнє нормальне життя в цивілізованому світі", – написала у фейсбуці в.о. гендиректора компанії TRACOM Аурелія Салікова.
"Чотири години, а електрики досі немає. Але все нормально, ми тримаємось, тому що Україна тримається і тому що #безвас", – написала громадська активістка Констанца Доготару.
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23 11 2022 20:55 МЕДІА
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