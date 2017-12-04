У теракті біля автобуса "Боруссії" підозрюють двох ісламістів
За неофіційною інформацією, мова йде про 25-річного вихідця з Іраку з міста Вупперталь і 28-річного німця з Френденберге. Обох підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава", інформує Kolner Stadt-Anzeiger.
Повідомляється також, що вони є представниками салафітської спільноти землі Північний Рейн-Вестфалія.
Як відомо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталися три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, де були розміщені спортсмени. В результаті поранення отримав центральний захисник, іспанець Марк Бартра.
Через деякий час поліція міста повідомила, що в ході інциденту, швидше за все, були використані "серйозні вибухові речовини". Також правоохоронці заявили, що вибухи можна вважати атакою, спрямованої на "Боруссію".
Ще пізніше на місці вибухів у Дортмунді біля автобуса футбольної команди "Боруссія" була знайдена записка, укладач або укладачі якої беруть на себе відповідальність за те, що трапилося.
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