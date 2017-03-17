У Тернопільській мерії поліція проводить обшуки
"Вранці 17 березня спецпризначенці Нацполіції перед початком робочого дня увірвалися в приміщення міської ради Тернополя, деяких управлінь і комунальних підприємств міста, проводять обшук і вилучення документів", - написав він у Facebook.
Він вважає обшуки політичним замовленням і переслідуванням представників ВО "Свобода" "за принципову позицію щодо окупованих територій Донбасу".
Видання te.20minut.ua наводить слова Надала про те, що обшуки проводять у рамках кримінального провадження, порушеного ще 2015 року.
На сайті Нацполіції повідомляють, що справа стосується заволодіння земельними ділянками територіальної громади Тернополя.
Службові особи Тернопільської міської ради та підконтрольні їм посадові особи комунальних підприємств усупереч законодавству безкоштовно передавали приватним юридичним особам у власність об'єкти забудови під приводом укладання інвестиційних договорів і договорів про будівництво з відносно незначними зобов'язаннями.
Надалі земельні ділянки під об'єктами будівництва мали передавати безкоштовно, оминаючи вимоги їхнього продажу на торгах.
Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Зазначають, що на території Тернопільської області проводять понад 20 обшуків у причетних осіб.
Нагадаємо, вчора детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили п'ять обшуків у Запорізькій області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану