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У Тернопільській мерії поліція проводить обшуки

Справа стосується незаконної передачі земельних ділянок
Співробітники Національної поліції проводять обшуки в мерії Тернополя, повідомив мер міста Сергій Надал.
У Тернопільській мерії поліція проводить обшуки Фото:npu.gov.ua

"Вранці 17 березня спецпризначенці Нацполіції перед початком робочого дня увірвалися в приміщення міської ради Тернополя, деяких управлінь і комунальних підприємств міста, проводять обшук і вилучення документів", - написав він у Facebook.

Він вважає обшуки політичним замовленням і переслідуванням представників ВО "Свобода" "за принципову позицію щодо окупованих територій Донбасу".

Видання te.20minut.ua наводить слова Надала про те, що обшуки проводять у рамках кримінального провадження, порушеного ще 2015 року.

На сайті Нацполіції повідомляють, що справа стосується заволодіння земельними ділянками територіальної громади Тернополя.

Службові особи Тернопільської міської ради та підконтрольні їм посадові особи комунальних підприємств усупереч законодавству безкоштовно передавали приватним юридичним особам у власність об'єкти забудови під приводом укладання інвестиційних договорів і договорів про будівництво з відносно незначними зобов'язаннями.

Надалі земельні ділянки під об'єктами будівництва мали передавати безкоштовно, оминаючи вимоги їхнього продажу на торгах.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Зазначають, що на території Тернопільської області проводять понад 20 обшуків у причетних осіб.

Нагадаємо, вчора детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили п'ять обшуків у Запорізькій області.

 
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