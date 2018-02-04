У Тернопільській області перевернувся і загорівся молоковоз: водій дивом врятувався, - ВІДЕО
Відео аварії з камери спостереження розмістив 2 квітня у Facebook користувач Святослав Журовський.
На відео видно, як на повороті машина потрапляє в яму і перекидається. На дорогу розлилося молоко. Далі машину протягнуло кілька метрів дорогою і вона загорілася. Водій викотився з кабіни.
За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, водій вантажного автомобіля ГАЗ не впорався з керуванням і транспорт перекинувся.
За інерцією автівка продовжила рух і в результаті тертя загорілася. Водій звернувся за допомогою до лікарні. У нього опіки рук та обличчя.
В поліції зазначають, що причину аварії встановить експертиза.
Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ.
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