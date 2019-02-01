У тернопільському гуртожитку вибухнула граната, є жертви

В одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.

Розповів керівник відділу комунікації обласної поліції Сергій Крета, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні о 15 годині 20 хвилин у Тернополі в гуртожитку на вулиці Макаренка, 2 вибухнула граната. Є один загиблий та двоє травмованих", - сказав телефоном Крета.

За його словами, на місці трагедії працює оперативна група.

Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську, повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті губернатора.