У тернопільському гуртожитку вибухнула граната, є жертви
Розповів керівник відділу комунікації обласної поліції Сергій Крета, повідомляє "Укрінформ".
"Сьогодні о 15 годині 20 хвилин у Тернополі в гуртожитку на вулиці Макаренка, 2 вибухнула граната. Є один загиблий та двоє травмованих", - сказав телефоном Крета.
За його словами, на місці трагедії працює оперативна група.
Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.
Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську, повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті губернатора.
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