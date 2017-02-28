У Тернополі 16-річний підліток впав у кому після нокауту на спортивних змаганнях
Про це 28 лютого повідомляється на сайті поліції Тернопільської області.
Інформація про те, що постраждалого юнака доставили в обласну дитячу лікарню з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, кома, суберальна гематома надійшла правоохоронцям від лікарів бригади швидкої допомоги 27 лютого близько 22:00.
Як з'ясувала поліція,травму підліток отримав у спортивному клубі Характерник, розташованого по вулиці Івана Франка, де він тренувався три роки. Під час змагань з боксу в рамках Кубку ім. Шухевича його нокаутував суперник, внаслідок чого хлопець і потрапив до реанімації.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту та проводять перевірку.
Нагадаємо, 1 жовтня 2016 року повідомлялося, що британський боксер напівсередньої ваги Майк Тоуэлл помер від травм, отриманих у поєдинку зі своїм співвітчизником Дейлом Евансом.
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