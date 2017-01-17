У Тернополі 18-річний юнак обстріляв вікна житлового будинку, маршрутку і десяток автомобілів

Хлопець свої дії пояснив тим, що випробовував на влучність і справність новопридбаний пневматичний пістолет

У Тернополі 18-річний хуліган за одну ніч пошкодив майно десятка тернополян з пневматичного пістолета

Про це повідомляє Нацполіція області.

Зазначається, що хлопець спочатку вистрілив по вікнах сусіднього будинку. Після цього зловмисник викликав таксі і вирушив у торговий центр, щоб докупити куль для підзарядки.

По дорозі додому прямо з вікна таксі він відкрив стрілянину по маршрутці, в якій їхали люди, і припаркованому легковику.

Того вечора він пішов до нічного клубу. По дорозі пошкодив вікна ще трьох автомобілів. Також п'ять машин хуліган пошкодив, коли повертався додому.

Поліцейські задокументували 10 фактів пошкодження транспортних засобів та стрілянину по вікнах житлового будинку.

18-річний хлопець свої дії пояснив тим, що випробовував на влучність і справність новопридбаний пневматичний пістолет.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, 15 січня у Рівненській обл. в Старому Селі Рокитнівського району сталася перестрілка між місцевими копачами бурштину та приїжджими, які оголосили, що вони відтепер "кришуватимуть" все. Тим, хто відмовиться платити "гостям" обіцяли кидати у двір бойові гранати. Їх показували для залякування.