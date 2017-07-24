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У Тернополі 19-річна студентка створила рукавичку, яка озвучує жести через смартфон

Кожен жест має свій порядковий номер, який записаний і в рукавичці, і в програмі
Винахід орієнтований на людей, які тимчасово не можуть говорити і не знають мови жестів
У Тернополі 19-річна студентка створила рукавичку, яка озвучує жести через смартфон Тамара Вощило Фото: te.20minut.ua

19-річна випускниця технічного коледжу у Тернополі Тамара Вощило створила рукавичку, за допомогою якої можна озвучити жести на смартфоні.

Програму, який дозволяє цьому винаходу працювати, їй допоміг написати її викладач Андрій Недошитко, повідомляє 20 хвилин.

Винахідниця розповіла журналістам, що кожен жест має свій порядковий номер, який записаний і в рукавичці, і в програмі. Коли на телефон приходить порядковий номер, то можна почути фразу, яка закріплена за цим номером.

Причому і жести і фрази можна запрограмувати індивідуально.

Рукавичка стала курсовою і дипломною роботою дівчини, яка вже подала документи на вступ в технічний університет.

За її словами, коли вона працювала з викладачем над курсовою роботою, вони орієнтувалися на мову жестів, а дипломна робота орієнтована на людей, які тимчасово не можуть говорити і не знають мови жестів.

"І такі люди можуть створити свою мову жестів. Тобто, ця рукавиця підходить в обох випадках", - каже Тамара Вощило.

Нагадаємо, що український школяр-винахідник переміг на олімпіаді в США.

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24 07 2017 07:24
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