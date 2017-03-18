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У Тернополі активісти "замуровують" російський Сбербанк

Це не перша акція протесту радикальних організацій
У Тернополі активісти радикальних організацій проводять акцію протесту проти російського "Сбербанка".
У Тернополі активісти "замуровують" російський Сбербанк Фото:teren.in.ua

Також активісти почали замуровувати вхід до приміщення банку, - повідомляє місцеве видання "Терен", учасники акції зафарбували вікна балончиками та обклеїли афішами.

Фото: teren.in.ua

Зазначимо, у Дніпрі в середу, 15 березня, декілька десятків представників партії "Національний корпус" замурували бетонними блоками вхід у відділення "Сбербанку" на вулиці Воскресенській і облили фасад будівлі червоною фарбою.

Нагадаємо, що члени партії "Національний корпус" ("Азов")  блокують роботу центрального офісу української "дочки" російського "Сбербанку" на вулиці Володимирській у Києві і не пускають всередину співробітників.

 

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18 03 2017 14:53
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