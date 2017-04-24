У Тернополі біля міськради сталися сутички: постраждали двоє депутатів, - ВІДЕО

У Тернополі прихильники "Свободи" не пустили в будівлю міськради депутатів, у результаті чого сесія не відбулася.

Вранці біля будівлі міськради зібралося кілька десятків мітингувальників. Вони стояли з плакатами "Геть тушок з ради", "Зрадник-депутат, здай мандат" і т.д. Біля міськради також були встановлені кілька сміттєвих баків з прізвищами трьох депутатів від фракції "Свобода" - Ігоря Турського, Романа Навроцького й Івана Сороколіта, яких кілька тижнів тому виключили з партії і фракції "Свободи", повідомляє LB.ua із посиланням на депутатів міськради.

Після словесної перепалки в депутатів почали жбурляти важкі предмети і бризкати перцевим балончиком. У результаті постраждали двоє депутатів від фракції БПП - Юрій Смакоуз (йому забризкали обличчя перцевим балончиком) і Володимир Мисько (йому влучили яйцем в око).

Пікетом біля міськради, зокрема, керували депутат облради від "Свободи" Богдан Бутковський, голова облорганізації "Свободи" Олег Сиротюк, нардеп і представник "Свободи" Михайло Головко. До початку сесії міськради в будівлю також увійшли близько 20 людей.

"Мер на ситуацію не відреагував. Люди просили його вийти на вулицю, але він не вийшов. До нього є багато запитань, зокрема виходячи з того, що він не забезпечив безпеку для депутатів: у приміщення зайшло близько 20 осіб, охорона їх пропустила. Значить, були якісь домовленості", - зазначив депутат Андрій Шкула.

Він вважає, що причиною сутички біля міськради став конфлікт всередині "Свободи".

Як пояснив LB.ua Іван Сороколіт (один з депутатів, якого виключили з партії і фракції "Свободи"), причинами виключення стало голосування всупереч позиції фракції. "Свобода" нам (трьом депутатам - ред.) повідомила, що за відхід від лінії партії, за вчинення близько 100 порушень (яких саме, ми не знаємо) прийнято рішення про виключення нас із партії. Ми готові всі порушення розглянути, але нас не повідомляли, про що конкретно йде мова", - сказав Сороколіт.

Він зазначив, що не має наміру здавати мандат, оскільки депутатом його обирали в окрузі і тільки виборці мають право відкликати депутата. "У мене є звернення моїх виборців з підписами, що вони розцінять як зраду, якщо я здам мандат", - додав депутат.

На сайті ВО "Свобода" повідомляють, що політвиконком партії ухвалив рішення про виключення Романа Навроцького, Ігоря Турського і Івана Сороколіта 7 квітня 2017 року.

"Підставою для цього рішення став всеукраїнський моніторинг депутатів-членів партії, результати якого показали, що вже колишні "свободівці" у своїх публічних виступах відходили від програмних засад партії і понад 100 разів голосували всупереч рішенню місцевої організації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 березня співробітники Національної поліції проводили обшуки в мерії Тернополя. У поліції зазначили, що справа стосується заволодіння земельними ділянками територіальної громади Тернополя.

Службові особи Тернопільської міської ради та підконтрольні їм посадові особи комунальних підприємств усупереч законодавству безкоштовно передавали приватним юридичним особам у власність об'єкти забудови під приводом укладання інвестиційних договорів і договорів про будівництво з відносно незначними зобов'язаннями.