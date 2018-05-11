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У Тернополі через протести людей скасували подорожчання проїзду у транспорті, - ДОКУМЕНТ

Мерія міста встановила столичні розцінки на громадський транспорт
У Тернополі через масові протести скасували подорожчання проїзду в громадському транспорті.
У Тернополі через протести людей скасували подорожчання проїзду у транспорті, - ДОКУМЕНТ Фото: Укрінформ

З 1 листопада в місті вартість проїзду в маршрутках була підвищена з 5 до 9 гривень, в тролейбусах - з 4 до 8 гривень. При наявності проїзного тариф становив 6 гривень в тролейбусах і 7 гривень в маршрутках, при наявності "Картки тернополянина" - 5 гривень і 6 гривень відповідно, інформує місцеве видання "20 хвилин".

Нагадаємо, що 4 і 5 листопада незадоволені жителі вийшли на протест, і під тиском громадськості виконком скасував своє рішення від 30 жовтня "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в м. Тернополі".

З 6 листопада повертаються старі тарифи.

Вимоги протестувальників включали не тільки скасування рішення виконкому, а й відкрите обгрунтування тарифів на проїзд, скасування "Картки тернополянина" і відставки начальника управління транспорту Ігоря Мединського.

Мерію і більшість в міськраді Тернополі контролюють представники ВО "Свобода".

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05 11 2018 13:34
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