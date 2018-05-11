У Тернополі через протести людей скасували подорожчання проїзду у транспорті, - ДОКУМЕНТ
З 1 листопада в місті вартість проїзду в маршрутках була підвищена з 5 до 9 гривень, в тролейбусах - з 4 до 8 гривень. При наявності проїзного тариф становив 6 гривень в тролейбусах і 7 гривень в маршрутках, при наявності "Картки тернополянина" - 5 гривень і 6 гривень відповідно, інформує місцеве видання "20 хвилин".
Нагадаємо, що 4 і 5 листопада незадоволені жителі вийшли на протест, і під тиском громадськості виконком скасував своє рішення від 30 жовтня "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в м. Тернополі".
З 6 листопада повертаються старі тарифи.
Вимоги протестувальників включали не тільки скасування рішення виконкому, а й відкрите обгрунтування тарифів на проїзд, скасування "Картки тернополянина" і відставки начальника управління транспорту Ігоря Мединського.
Мерію і більшість в міськраді Тернополі контролюють представники ВО "Свобода".
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