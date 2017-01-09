У Тернополі перекинувся бензовоз: водій загинув, ще двоє постраждали
Внаслідок того, що на дорозі перекинувся бензовоз, пошкоджено шість автомобілів, повідомляє поліція.
Водій вантажівки помер в кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Ще двоє людей госпіталізовані.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що бензовоз Volvo віз приблизно 30 тонн дизельного палива і зіткнувся з чотирма легковими автомобілями - Daewoo Sens, Volkswagen Polo, Volvo і "ЗАЗ Славута".
В результаті вантажівка перекинулася, його цистерна була пошкоджена і частина палива розлилася на проїжджу частину.
Рятувальники повідомляють про одного загиблого і п'ятьох травмованих.
Нагадаємо, що біля селища Рідкодуб у Харківській області на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський зіткнулися два мікроавтобуси, внаслідок чого померли дві людини.
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