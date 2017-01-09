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У Тернополі перекинувся бензовоз: водій загинув, ще двоє постраждали

Бензовоз зіткнувся з чотирма легковими автомобілями
У п'ятницю, 1 вересня, близько 15:00 в Тернополі на перехресті вулиць Будного (Об'їзна) і Шептицького сталася велика аварія, в якій перекинувся бензовоз.
У Тернополі перекинувся бензовоз: водій загинув, ще двоє постраждали Фото: tp.npu.gov.ua

Внаслідок того, що на дорозі перекинувся бензовоз, пошкоджено шість автомобілів, повідомляє поліція.

Водій вантажівки помер в кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Ще двоє людей госпіталізовані.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що бензовоз Volvo віз приблизно 30 тонн дизельного палива і зіткнувся з чотирма легковими автомобілями - Daewoo Sens, Volkswagen Polo, Volvo і "ЗАЗ Славута".

В результаті вантажівка перекинулася, його цистерна була пошкоджена і частина палива розлилася на проїжджу частину.

Рятувальники повідомляють про одного загиблого і п'ятьох травмованих.

Нагадаємо, що біля селища Рідкодуб у Харківській області на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський зіткнулися два мікроавтобуси, внаслідок чого померли дві людини.

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01 09 2017 18:36
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