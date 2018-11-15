У Тернополі повторно підвищили ціни на проїзд
З 17 листопада проїзд у тролейбусах коштуватиме 5 гривень (зараз - 4), а в маршрутках і автобусах - 6 (зараз - 5), повідомила прес-служба міськради.
З 20 грудня набудуть чинності диференційовані тарифи, коли власники "Картки тернополянина" будуть платити менше, ніж ті, у кого її немає.
Це вже друга спроба підвищити тарифи. З 1 листопада в місті вартість проїзду в маршрутках було підвищено з 5 до 9 гривень, у тролейбусах - з 4 до 8 гривень. За наявності проїзного тариф становив 6 гривень у тролейбусах і 7 гривень у маршрутках, за наявності "Картки тернополянина" - 5 гривень і 6 гривень відповідно.
Таке різке подорожчання призвело до масових протестів, і виконком скасував своє рішення.
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