У Тернополі повторно підвищили ціни на проїзд

Тернопільський виконком прийняв нове рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

З 17 листопада проїзд у тролейбусах коштуватиме 5 гривень (зараз - 4), а в маршрутках і автобусах - 6 (зараз - 5), повідомила прес-служба міськради.

З 20 грудня набудуть чинності диференційовані тарифи, коли власники "Картки тернополянина" будуть платити менше, ніж ті, у кого її немає.

Це вже друга спроба підвищити тарифи. З 1 листопада в місті вартість проїзду в маршрутках було підвищено з 5 до 9 гривень, у тролейбусах - з 4 до 8 гривень. За наявності проїзного тариф становив 6 гривень у тролейбусах і 7 гривень у маршрутках, за наявності "Картки тернополянина" - 5 гривень і 6 гривень відповідно.

Таке різке подорожчання призвело до масових протестів, і виконком скасував своє рішення.