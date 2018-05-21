У Тернополі призовник впав з п'ятого поверху, намагаючись втекти з військкомату

У Тернопільському військовому комісаріаті 20 травня близько 18:00 призовник впав з п'ятого поверху, намагаючись втекти з військкомату.

"Попередньо встановлено, що призовник Бережанського ОМВК, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту, здійснив спробу спуститися з п’ятого на перший поверх будівлі карнизом, зірвався та впав на дах сусідньої будівлі. Внаслідок цього призовник дістав травми різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні прес-служби Тернопільського військового комісаріату у Facebook.

Потерпілому надали першу медичну допомогу. Наразі призовника транспортовано до стаціонарного медичного закладу міста. Загроз життю призовника немає.

Військовим комісаром Тернопільського ОВК призначено службове розслідування для з'ясування причин, які призвели до цієї події.

Нагадаємо, що Апеляційний суд Львівщини скасував постанову Личаківського районного суду Львова про оштрафування військового комісара Львівщини Олександра Тіщенка за публікацію у Facebook особистих даних призовників.