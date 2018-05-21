У Тернополі призовник впав з п'ятого поверху, намагаючись втекти з військкомату
"Попередньо встановлено, що призовник Бережанського ОМВК, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту, здійснив спробу спуститися з п’ятого на перший поверх будівлі карнизом, зірвався та впав на дах сусідньої будівлі. Внаслідок цього призовник дістав травми різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні прес-служби Тернопільського військового комісаріату у Facebook.
Потерпілому надали першу медичну допомогу. Наразі призовника транспортовано до стаціонарного медичного закладу міста. Загроз життю призовника немає.
Військовим комісаром Тернопільського ОВК призначено службове розслідування для з'ясування причин, які призвели до цієї події.
Нагадаємо, що Апеляційний суд Львівщини скасував постанову Личаківського районного суду Львова про оштрафування військового комісара Львівщини Олександра Тіщенка за публікацію у Facebook особистих даних призовників.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?