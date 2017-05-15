У Тернополі призовник, який намагвся втекти, зірвався з п'ятого поверху військкомату
Напередодні 25-річного хлопця, який не з'являвся на виклики, привели до військкомату військові в супроводі правоохоронців, - повідомляють на сайті поліції.
Він пройшов медкомісію і був визнаний придатним до служби. Хлопець чекав на відправлення в казармі обласного збірного пункту разом з іншими призовниками.
Задумавши покинути казарму по кондиціонерах, строковик уранці 14 травня не втримався і впав на козирок, розташований на висоті другого поверху. Травмованого хлопця побачив інший солдат і викликав "швидку".
Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. У нього політравма, відкрита черепно-мозкова травма, забиті рани обличчя, переломи рук і стегна.
Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла рішення про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.
Додамо, що відтепер військові комісари та Державна прикордонна служба не будуть видавати повістки на строкову службу до ЗСУ і Нацгвардії у пунктах пропуску "Рава Руська", "Шегіні", або будь-якому іншому.
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