У Тернополі призовник, який намагвся втекти, зірвався з п'ятого поверху військкомату

У Тернополі з обласного військкомату намагався втекти військовослужбовець строкової служби, але зірвався з п'ятого поверху казарми й отримав важкі травми.

Напередодні 25-річного хлопця, який не з'являвся на виклики, привели до військкомату військові в супроводі правоохоронців, - повідомляють на сайті поліції.

Він пройшов медкомісію і був визнаний придатним до служби. Хлопець чекав на відправлення в казармі обласного збірного пункту разом з іншими призовниками.

Задумавши покинути казарму по кондиціонерах, строковик уранці 14 травня не втримався і впав на козирок, розташований на висоті другого поверху. Травмованого хлопця побачив інший солдат і викликав "швидку".

Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. У нього політравма, відкрита черепно-мозкова травма, забиті рани обличчя, переломи рук і стегна.