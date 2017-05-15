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У Тернополі призовник, який намагвся втекти, зірвався з п'ятого поверху військкомату

25-річний хлопець намагався вибратися з казарми по кондиціонерах
У Тернополі з обласного військкомату намагався втекти військовослужбовець строкової служби, але зірвався з п'ятого поверху казарми й отримав важкі травми.
У Тернополі призовник, який намагвся втекти, зірвався з п Фото: з вільних джерел

Напередодні 25-річного хлопця, який не з'являвся на виклики, привели до військкомату військові в супроводі правоохоронців, - повідомляють на сайті поліції.

Він пройшов медкомісію і був визнаний придатним до служби. Хлопець чекав на відправлення в казармі обласного збірного пункту разом з іншими призовниками.

Задумавши покинути казарму по кондиціонерах, строковик уранці 14 травня не втримався і впав на козирок, розташований на висоті другого поверху. Травмованого хлопця побачив інший солдат і викликав "швидку".

Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. У нього політравма, відкрита черепно-мозкова травма, забиті рани обличчя, переломи рук і стегна.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла рішення про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

Додамо, що відтепер військові комісари та Державна прикордонна служба не будуть видавати повістки на строкову службу до ЗСУ і Нацгвардії у пунктах пропуску "Рава Руська", "Шегіні", або будь-якому іншому.

 
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15 05 2017 14:18
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