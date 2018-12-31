CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЮнаки та дівчата із тернопільського "Пласту" цього року вперше пропонують містянам запросити до себе додому різдвяний вертеп через інтернет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Тернополі різдвяний вертеп можна замовити через інтернет
"Заповнивши форму за посиланням, ви можете запросити до себе наш вертеп на коляду"
вертеп
"Заповнивши форму за посиланням, ви можете запросити до себе наш вертеп на коляду", - повідомляють у своєму блозі організатори.
За словами організаторів, така новорічно-різдвяна послуга обійдеться господарям у символічну суму, яку пластуни збирають для благодійних потреб.
Додамо, що бійці операції Об'єднаних сил на Донбасі привітали українців з прийдешнім Новим роком за допомогою відео.
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31 12 2018 22:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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