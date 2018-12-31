У Тернополі різдвяний вертеп можна замовити через інтернет "Заповнивши форму за посиланням, ви можете запросити до себе наш вертеп на коляду"

Юнаки та дівчата із тернопільського "Пласту" цього року вперше пропонують містянам запросити до себе додому різдвяний вертеп через інтернет.

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"Заповнивши форму за посиланням, ви можете запросити до себе наш вертеп на коляду", - повідомляють у своєму блозі організатори. За словами організаторів, така новорічно-різдвяна послуга обійдеться господарям у символічну суму, яку пластуни збирають для благодійних потреб. Додамо, що бійці операції Об'єднаних сил на Донбасі привітали українців з прийдешнім Новим роком за допомогою відео.

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