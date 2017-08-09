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У Тернополі відключили гарячу воду через борги

34 млн гривень становить заборгованість тернополян перед "Тернопільміськтеплокомуненерго"
Гаряча вода у Тернополі не подається у зв’язку з великою заборгованістю населення.
У Тернополі відключили гарячу воду через борги Фото: EPA / UPG

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради.

Як наголошується, понад 34 млн гривень становить заборгованість тернополян перед "Тернопільміськтеплокомуненерго" за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання.

"Через це підприємство не може розрахуватися за спожитий газ з НАК "Нафтогаз Україна" а відтак і надавати населенню послуги з гарячого водопостачання", - йдеться у повідомленні.

"Тернопіль – одне з небагатьох міст, яке подавало гарячу воду населенню впродовж травня-липня. Також через велику заборгованість підприємство не мало встановленого ліміту газу від "Нафтогазу" у серпні та вересні", - повідомляє прес-служба.

"У випадку ж, якщо підприємство буде брати газ з систем без ліміту, то його ціна буде вдвічі більшою", - заявляють у прес-службі.

"Тернопільміськтеплокомуненерго" працює над вирішенням питання з отриманням ліміту за газ та одночасно просить населення розрахуватися за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, щоб якнайшвидше включити гаряче водопостачання.

Нагадаємо, у липні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила для ПАТ "Київенерго" тариф на постачання гарячої води і знизила тариф на опалення.

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08 09 2017 20:18
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