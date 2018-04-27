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У Тернополі вночі підпалили пам'ятник жертвам Голокосту

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події і розшукують зловмисника
Вночі у Тернополі вкотре спаплюжили пам'ятник жертвам Голокосту - чоловік кинув у нього палаючий предмет.
У Тернополі вночі підпалили пам Фото: скріншот

Відео з місця злочину, яке зафіксували камери відеоспостереження, оприлюднив місцевий канал ІНТБ.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент злочину. На відео видно силует чоловіка в темряві, який біжить і жбурляє в бік пам'ятника палаючий предмет.

Як заявив начальник ГУ НП у Тернопільській обл. Олександр Богомол, поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події і розшукують зловмисника.

Зазначається, що пам'ятник взяли під спостереження в зв'язку з регулярними актами вандалізму.

Нагадаємо, що 56 американських конгресменів звернулися з листом до Державного департаменту США, в якому висловили стурбованість щодо зростання антисемітизму, що фінансується державою, і заперечення Голокосту в Європі, зокрема в Україні та Польщі.

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