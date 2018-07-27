У Тернополі водій тролейбуса працював у стані наркотичного сп'яніння

25 липня в Тернополі поліцейські встановили, що водій тролейбуса працював під впливом наркотиків.

"У середу, 25 липня, інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння у водія тролейбуса. Підозри поліцейських підтвердилися у медичному закладі. Тест на стан сп'яніння показав вміст опіатів та амфетаміну в організмі чоловіка", - повідомляє прес-служба поліції Тернопільській області в Facebook.

"На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Посвідчення водія у чоловіка вилучили та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

За три місяці в межах операції "Перевізник" поліція виявила близько трьох тисяч технічно несправних автобусів і зафіксувала понад 26 тис. порушеньправил перевезення пасажирів та дорожнього руху, допущених водіями автобусів.