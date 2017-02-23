У Тернополі викрили мережу з розповсюдження наркотиків

У кожного із затриманих були свої функції

У Тернополі поліція затримала чотирьох осіб, які організували схему по збуту амфетаміну та екстазі.

Четверо жителів міста, віком від 24 до 27 років протягом останніх декількох місяців продавали наркотичні засоби, повідомляє прес-служба Нацполіції в Тернопільській області.

"Товар продавався дистанційно. Покупець заходив на сайт, замовляв продукт, оплачував і отримував інформацію про те, де забрати сировину", - повідомляють у відомстві.

У прес-службі відомства зазначають, що в поліцейські протягом кількох місяців проводили контрольні закупівлі і встановлювали причетних до незаконної схеми.

"У кожного були свої функції - одні поширювали рекламу і малювали оголошення на стінах, інші здійснювали закладки по місту, окремо працювали фасувальники", - додають правоохоронці.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, екстазі, марихуану, ваги, пакетики для упаковки, рекламні брошури, більше двохсот тисяч гривень і бойову гранату РГД-5", - повідомляють в Нацполіції.

Зараз всі учасники незаконної схеми затримані, їм інкримінують вчинення злочину, класифікованого за ознаками статті 306 КК та 307 КК України - "Незаконне виготовлення, зберігання, виробництво наркотичних засобів з метою збуту", а також ст. 263 КК України - "Незаконне поводження зі зброєю".

Нагадаємо, що в Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили нарколабораторію, в якій виготовляли амфетамін.