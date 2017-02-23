Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Тернополі викрили мережу з розповсюдження наркотиків

У кожного із затриманих були свої функції
У Тернополі поліція затримала чотирьох осіб, які організували схему по збуту амфетаміну та екстазі.
У Тернополі викрили мережу з розповсюдження наркотиків Фото: yaplakal.com

Четверо жителів міста, віком від 24 до 27 років протягом останніх декількох місяців продавали наркотичні засоби, повідомляє прес-служба Нацполіції в Тернопільській області.

"Товар продавався дистанційно. Покупець заходив на сайт, замовляв продукт, оплачував і отримував інформацію про те, де забрати сировину", - повідомляють у відомстві.

У прес-службі відомства зазначають, що в поліцейські протягом кількох місяців проводили контрольні закупівлі і встановлювали причетних до незаконної схеми.

"У кожного були свої функції - одні поширювали рекламу і малювали оголошення на стінах, інші здійснювали закладки по місту, окремо працювали фасувальники", - додають правоохоронці.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, екстазі, марихуану, ваги, пакетики для упаковки, рекламні брошури, більше двохсот тисяч гривень і бойову гранату РГД-5", - повідомляють в Нацполіції.

Зараз всі учасники незаконної схеми затримані, їм інкримінують вчинення злочину, класифікованого за ознаками статті 306 КК та 307 КК України - "Незаконне виготовлення, зберігання, виробництво наркотичних засобів з метою збуту", а також ст. 263 КК України - "Незаконне поводження зі зброєю".

Нагадаємо, що в Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили нарколабораторію, в якій виготовляли амфетамін.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2017 13:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.