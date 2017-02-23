У Тернополі викрили мережу з розповсюдження наркотиків
Четверо жителів міста, віком від 24 до 27 років протягом останніх декількох місяців продавали наркотичні засоби, повідомляє прес-служба Нацполіції в Тернопільській області.
"Товар продавався дистанційно. Покупець заходив на сайт, замовляв продукт, оплачував і отримував інформацію про те, де забрати сировину", - повідомляють у відомстві.
У прес-службі відомства зазначають, що в поліцейські протягом кількох місяців проводили контрольні закупівлі і встановлювали причетних до незаконної схеми.
"У кожного були свої функції - одні поширювали рекламу і малювали оголошення на стінах, інші здійснювали закладки по місту, окремо працювали фасувальники", - додають правоохоронці.
"Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, екстазі, марихуану, ваги, пакетики для упаковки, рекламні брошури, більше двохсот тисяч гривень і бойову гранату РГД-5", - повідомляють в Нацполіції.
Зараз всі учасники незаконної схеми затримані, їм інкримінують вчинення злочину, класифікованого за ознаками статті 306 КК та 307 КК України - "Незаконне виготовлення, зберігання, виробництво наркотичних засобів з метою збуту", а також ст. 263 КК України - "Незаконне поводження зі зброєю".
Нагадаємо, що в Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили нарколабораторію, в якій виготовляли амфетамін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків