У Тернополі вирішили розірвати договори з приватними перевізниками за саботаж е-квитків

Тернопільська міська рада вирішила розірвати договори з приватними перевізниками, які саботуватимуть введення електронної оплати проїзду.

22 січня всім маршрутникам вручили листи-повідомлення про припинення їхньої діяльності з 1 лютого. Після цього часу в місті залишаться тільки комунальний транспорт і ті перевізники, які за решту десять днів зможуть забезпечити якісний сервіс.

"Щодня ми отримуємо все більше скарг від жителів Тернополя з приводу недотримання норм і вимог перевезення пасажирів, водії не дотримуються графіків роботи і з'їжджають з певних маршрутів, спостерігається перевезення пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, недотримання й ігнорування електронної системи оплати за проїзд, у тому числі фальсифікація квитків і відмова приймати оплату за проїзд електронними проїзними картками", - пояснив таке рішення мер міста Сергій Надал, інформує сайт міськради.

З 23 січня на всіх маршрутах співробітники правоохоронних органів і органів контролю проводитимуть рейди з метою перевірки перевізників і водіїв маршруток.

Також мерія натякає, що надалі приватні маршрутки можуть узагалі зникнути з вулиць Тернополя. Місто веде переговори про кредит на закупівлю 40-50 транспортних пасажирських засобів, що дозволить створити єдину муніципальну систему.

Нагадаємо, 10 січня більшість маршрутних автобусів у Тернополі не вийшли на рейси. Водії відмовилися працювати через введення електронної оплати проїзду.