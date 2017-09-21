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У Тернополі з автобуса випала жінка: водій дав їй тисячу гривень і поїхав

У жінки перелом ключиці та амнезія
У четвер, 21 вересня, близько дев'ятої години ранку у Тернополі з рейсового автобуса Гусятин-Тернопіль випала 59-річна жінка.
У Тернополі з автобуса випала жінка: водій дав їй тисячу гривень і поїхав Фото: facebook.com/steklevko

Автобус був переповнений. В якийсь момент двері під тиском натовпу на ходу відчинилися і з транспорту випала жінка.

"Водій громадського транспорту зупинився, дав потерпілій тисячу гривень і поїхав, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги. Хто викликав медиків, наразі не відомо", – повідомляє прес-центр обласної поліції.

Зазначається, що потерпіла нічого не пам'ятає. За попередніми даними, у неї перелом ключиці.

Правоохоронці просять відгукнутися пасажирів, які їхали в цьому автобусі. Залишити інформацію можна, зателефонувавши на лінію "102" або за номером - 097 000 73 86.

Триває слідство.

Нагадаємо, у Львові з маршрутки випала вагітна жінка. За словами потерпілої, водій, не зачинивши дверей, рушив із зупинки.

 
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21 09 2017 16:58
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