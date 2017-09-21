У Тернополі з автобуса випала жінка: водій дав їй тисячу гривень і поїхав
Автобус був переповнений. В якийсь момент двері під тиском натовпу на ходу відчинилися і з транспорту випала жінка.
"Водій громадського транспорту зупинився, дав потерпілій тисячу гривень і поїхав, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги. Хто викликав медиків, наразі не відомо", – повідомляє прес-центр обласної поліції.
Зазначається, що потерпіла нічого не пам'ятає. За попередніми даними, у неї перелом ключиці.
Правоохоронці просять відгукнутися пасажирів, які їхали в цьому автобусі. Залишити інформацію можна, зателефонувавши на лінію "102" або за номером - 097 000 73 86.
Триває слідство.
Нагадаємо, у Львові з маршрутки випала вагітна жінка. За словами потерпілої, водій, не зачинивши дверей, рушив із зупинки.
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